Александр Зинченко выходит с первых минут, чтобы помочь команде Артеты восстановить преимущество над Манчестер Сити до 8 очков (5 по потерянным). Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Арсенал на "Футбол 24", стартует в 18:30. Лидер АПЛ 2022/23 во время нынешнего сезона уже одолел "красных" в родных стенах, но на стадионе Энфилд не выигрывал почти 11 лет, потерпев при этом не одно разгромное поражение. Где смотреть матч Ливерпуль – Арсенал онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.

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Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Гакпо, Жота

Арсенал: Рэмсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко – Партей, Джака, Эдегор – Сака, Жезус, Мартинелли