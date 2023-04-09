Олександр Зінченко виходить із перших хвилин, аби допомогти команді Артети відновити перевагу над Ман Сіті до 8 очок (5 за втраченими). Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Арсенал на "Футбол 24", стартує о 18:30. Лідер АПЛ 2022/23 під час нинішнього сезону вже здолав "червоних" у рідних стінах, але на стадіоні Енфілд не вигравав майже 11 років, зазнавши при цьому не однієї розгромної поразки. Де дивитися матч Ліверпуль – Арсенал онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

Ман Сіті розтрощив аутсайдера АПЛ і збільшив тиск на Зінченка – Холанд шедеврально повернувся, Де Брюйне творить історію

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Джонс – Салах, Гакпо, Жота

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Холдінг, Габріел, Зінченко – Партей, Джака, Едегор – Сака, Жезус, Мартінеллі