От 80 до 90 процентов времени владеет мячом команда Гвардиолы на первых минутах. Матч, как и онлайн-трансляция Саутгемптон – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Гюндоган классно вывел Грилиша в штрафную площадь после атаки веером. Джек пробил прямо в Базуну. Единственный момент "святых" пришел после ошибки манчестерцев при розыгрыше углового. Марез покатил с правого фланга в центр, Де Брюйне опередил более резкий Сулемана, который пробежал от своей штрафной до чужой. Вот только не хватило 21-летнему ганцу энергии для завершения. Отмечаем выдержку Аке, который добежал эпизод против более быстрого соперника и умело подвел того к лишнему касанию.

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Холанд вернулся после месячного простоя (выдал неделю с 9 голами в 3 матчах разных турниров и травмировался), но за 30 минут на газоне стадиона Сент-Мэри лишь трижды касался мяча. При этом норвежец мог бы отличиться с пенальти. Грилиш прострелил в руку Уорд-Праузу, судья решил, что это не тянет на 11-метровый. Неплохо выглядит Саутгемптон, который будто с более боевым настроем вышел на эту игру, чем соперник, неужто больше думающий о Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов. Несколько раз уверенно проходят прессинг гостей, Алькарас своим проходом заставил Стоунза фолить на желтую.

Двухминутка имени Холанда. Сперва плоховато принял перспективный заброс Де Брюйне в штрафной, а затем после комбинации того же Кевина с Грилишем на левом фланге пробивал головой уже из вратарской – чудом снаряд не залетел. Первый удар "святых" на 45 минуте случился. Роскошно разыгранная комбинация в стиле команд Гвардиолы. Лавия на замахе убрал Диаша и выкатил налево, но Сулемана запорол и этот супермомент, выкрутив что-то среднее между ударом и прострелом. А вот похожая атака Сити завершилась взятием ворот. Грилиш подобрал в центре, дал на левый край, откуда Де Брюйне вырезал на голову Холанду.

Два смертельных греха каждого соперника Манчестер Сити перечеркнули достойную игру "святых". Вы не имеете права оставлять Де Брюйне без опеки с предоставлением времени для выполнения передачи, то же касается Холанда перед самыми воротами. КДБ, к слову, вошел в еще один зал славы АПЛ. Бельгиец стал лишь 5 игроком в истории английской Премьер-лиги, который отдал минимум 100 голевых пасов. Выше только Райан Гиггз (162 ассиста), Сеск Фабрегас (111), Уэйн Руни (103) и Фрэнк Лэмпард (102).

Erling Haaland’s game by numbers vs. Southampton:



12 touches

2/3 aerial duels won

2 shots on target

2 goals

1.02 xG



Acrobatic. pic.twitter.com/Pc1otTRnWq — Statman Dave (@StatmanDave) April 8, 2023

После перерыва снова Грилиш разгоняет атаку за атакой. Не всегда все гладко проходит у Джека, однако его рывки с мячом редко не получают поддержки партнеров. Вот, например, Гюндоган подхватил и классно выкручивал в дальний правый угол – было очень близко. Два игрока, вышедшие на замену, организовали второе взятие ворот. Уокер вынес со своей половины, Бернарду продлил. Далее Холанд на Де Брюйне, который выводит Грилиша один на один. Джек запорол Кевину ассист, но с добивания таки реализовал момент.

Де Брюйне после обыгрыша с Грилишем еще и Бернарду вывел тет-а-тет, но вратарь вовремя вышел и перекрыл угол обстрела. Впрочем, это только отсрочило неизбежное. Грилиш мягко подал, Холанд в бомбезном акробатическом прыжке прошил голкипера и пошел отдыхать. Секу Мара после ошибки Уокера 1 гол отквитал, но Сити мгновенно вернул разгромный счет. Де Брюйне взяли в коробочку, Альварес уверенно реализовал пенальти. Сразу же показали Холанда. Если бы Гвардиола еще немного придержал Эрлинга, был бы хет-трик. Видимо, об этом ему шепчет на скамейке запасных Калвин Филлипс.

Бернарду Силва еще один потрясающий момент упустил. Де Брюйне заслужил даже покер ассистов, но партнеры подводят. Команды окончательно бросили играть, но судья оказался формалистом, добавив аж 4 минуты. Манчестер Сити сокращает отрыв от Арсенала и его бывших игроков Александра Зинченко и Габриэла Жезуса до 5 очков. Лидеров АПЛ в воскресенье ждет исторически тяжелый выезд в Ливерпуль. Саутгемптон остается на последнем месте, отставая от спасительной 17 строчки аж на 4 балла.

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