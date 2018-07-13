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Ливерпуль активировал опцию выкупа Шакири

11:37 62 Читати українською
Ливерпуль активировал опцию выкупа Шакири
Джердан Шакири / соцсети

Ливерпуль должен вскоре подписать хавбека Сток Сити Джердана Шакири.

Ливерпуль активировал опцию выкупа Джердана Шакири за 13,5 миллионов фунтов, сообщает Liverpool Echo.

Ливерпуль представил третий комплект формы сезона 2018/19

В ближайшее время швейцарец пройдет медобследование в Мерсисайде.

Сток Сити по итогам сезона 2017/2018 вылетел в Чемпионшип.

Ливерпуль этим летом уже подписал Фабиньо, также к команде присоединился Наби Кейта.

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