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Ливерпуль представил третий комплект формы сезона 2018/19

10:17 205 Читати українською
Ливерпуль представил третий комплект формы сезона 2018/19
Третий комплект формы Ливерпуля сезона 2018/19 / ФК Ливерпуль

Ливерпуль презентовал третий выездной комплект формы сезона 2018/2019.

Ливерпуль на своем официальном сайте представил третий комплект формы сезона 2018/2019.

Ливерпуль готов приобрести Шакири за 13 млн евро

Форма белого цвета с темными узорами.

Мерсисайдцы по итогам сезона 2017/2018 заняли 4 место в АПЛ и дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили мадридскому Реалу (1:3).

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Англия Видеоновости Ливерпуль Ливерпуль Футбольная форма
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