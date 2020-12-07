Ливерпуль разбил Вулверхэмптон в 11 туре АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов поединка.

До перерыва "волки" держались достойно, пропустив лишь один мяч. Капитан команды Конор Коуди сделал неосмотрительную скидку Салаху, и египтянин воспользовался подарком.

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Второй тайм стал для Вулверхэмптона настоящей катастрофой. Вейналдум красивым обводным ударом завершил контратаку, а Матип замкнул подачу Салаха. Финальным аккордом избиения оказался автогол Семеду – 4:0.