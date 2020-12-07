Ліверпуль – Вулверхемптон – 4:0 – відео голів та огляд матчу
00:50 - Читать на русском
Ліверпуль розбив Вулверхемптон в 11 турі АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку.
завершено
До перерви "вовки" тримались гідно, пропустивши лише один м'яч. Капітан команди Конор Коуді зробив необачну скидку Салаху, і єгиптянин скористався подарунком.
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Другий тайм став для Вулверхемптона справжньою катастрофою. Вейналдум красивим обвідним ударом завершив контратаку, а Матіп замкнув подачу Салаха. Фінальним акордом побиття виявився автогол Семеду – 4:0.
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