В начале первого тайма Шеффилд Юнайтед вышел вперед благодаря противоречивому пенальти Берге – арбитр долго не мог принять решение, поскольку фол Фабиньо состоялся на линии штрафной.

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"Клинки" проявляли активность у ворот Алиссона, однако мерсисайдцы переломили ход встречи и выровняли счет перед перерывом, когда Мане пробил головой после подачи Арнольда, а Фирмино добил мяч в ворота. Во второй половине арбитр отменил гол Салаха из-за офсайда, но уже через минуту Жота замкнул навес Мане и принес победу команде Клоппа.

Таким образом, Ливерпуль набрал 13 очков и поднялся на 2 место, уступая Эвертону из-за разницы мячей. Шеффилд с 1 пунктом остался в зоне вылета.

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