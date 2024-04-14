Пэлас ошарашил Энфилд голом на 14-й минуте. "Орлы" разыграли великолепную комбинацию на левом фланге, а Эберечи Эзе остался без присмотра на линии вратарской площадки – 0:1. Почти сразу Ливерпуль мог пропустить во второй раз, если бы Робертсон не вынес мяч с линии ворот после ошибки ван Дейка.

Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Кристал Пэлас – очередное фиаско на Энфилде может стоить чемпионства

Подопечные Клоппа провисели на владениях Хендерсона до финального свистка, но ворота Кристал Пэлас словно заколдовали. Сейвы кипера, перекладина, блоки защитников – что-то постоянно становилось на пути "красных". Ливерпуль был вынужден мириться с поражением, отдав инициативу Арсеналу и Ман Сити в чемпионской борьбе.