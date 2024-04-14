Пелас ошелешив Енфілд голом на 14-й хвилині. "Орли" розіграли чудову комбінацію на лівому фланзі, а Еберечі Езе залишився без нагляду на лінії воротарського майданчика – 0:1. Майже відразу Ліверпуль міг пропустити вдруге, якби Робертсон не виніс м'яч з лінії воріт після помилки ван Дейка.

Ліверпуль зазнав катастрофічної поразки від Крістал Пелас – чергове фіаско на Енфілді може коштувати чемпіонства

Підопічні Клоппа провисіли на володіннях Хендерсона до фінального свистка, але ворота Крістал Пелас наче зачарували. Сейви кіпера, поперечка, блоки захисників – щось постійно ставало на шляху "червоних". Ліверпуль був змушений миритися з поразкою, віддавши ініціативу Арсеналу та Ман Сіті в чемпіонській боротьбі.