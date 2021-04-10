Чемпионат Англии 2020/21, 31-й тур

Ливерпуль – Астон Вилла – 2:1

Голы: Салах, 57, Александер-Арнольд, 90+1 – Уоткинс, 44

Кристал Пэлас – Челси – начало в 19:30

Астон Вилла приехала в гости к Ливерпулю. Голевая засуха в матче продолжалась до 43-й минуты, когда "львы" перехватили мяч в центре поля, и вырвались в стремительную атаку, завершением которой стал удар Уоткинса точно под правую стойку – 0:1. Под занавес тайма "скаузеры" сумели сравнять счет благодаря голу Фирмино, но после просмотра VAR рефери заметил минимальный офсайд, и отменил его.

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После перерыва мерсисайдцы захватили контроль над мячом, и стали больше атаковать. На 57-й Салах своевременно оказался на добивании в штрафной и восстановил равновесие. До конца матча подопечные Клоппа продолжали давить на защиту соперника, но гости неплохо оборонялись, еще и изредка напоминали о себе опасными контратаками. Уже в компенсированное время Александр-Арнольд с линии штрафной мощно выстрелил под правую стойку – 2:1. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Ливерпуля.

Благодаря набранным трем очкам Ливерпуль поднялся в зону ЛЧ, сдвинув Челси и Вест Хэм (у "синих" и "молотков" по одной игре в запасе). Астон Вилла осталась на 10-м месте первенства.

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