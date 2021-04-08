Год назад ПСЖ и Бавария расписали одну из самых интересных тактических дуэлей в финале Лиги чемпионов. Тогда Фортуна улыбнулась мюнхенцам, которым удалось отпраздновать минимальную победу благодаря голу экс-парижанина Комана. Теперь у французов появился шанс взять реванш за обидное поражение – жребий свел бывших финалистов уже на стадии четвертьфинала.

Почеттино: ПСЖ не планирует мстить Баварии за финал Лиги чемпионов

К поединку в Мюнхене команды подходили на фоне феерических кадровых потерь. Ганс-Дитер Флик остался без травмированных Левандовски, Косты и Толиссо, а Гнабри получил положительный текст на COVID-19. Как следствие, на острие атаки "рекордмайстера" оказался Шупо-Мотинг, который еще год назад бегал за ПСЖ, а на лавке из лидеров оказались только центрбэк Боатенг и фулбэк Дэвис. Усилить игру с банки Бавария просто не могла.

У Почеттино потери были еще более фееричны. Из-за травм вылетели Курзава, Бернат и Икарди, в списке дисквалифицированных оказался Паредес, а коронавирус скосил Вератти и Флоренци – последние три футболиста критически важны для футбола парижан. Кроме того, французские СМИ писали о конфликте команды с Неймаром, однако бразилец в основу попал. На фоне Баварии у ПСЖ выгодно отличалась скамейка запасных, на которой нашлось место Кереру, Эррере, Кину, Сарабии и Рафинье.

Альянц Арена встретила команды неожиданным апрельским снегопадом. Очевидно, футболисты под ним немного замерзли, ведь сразу со стартовым свистком команды включили скорости и начали создавать голевые моменты. Дебютный произошел уже на 2-й минуте: Эрнандес обыгрался с Команом и пробил с левого края штрафной (арбитры проморгали офсайд) – Навас парировал, а навес с углового замкнул Шупо-Мотинг. Перекладина спасла ПСЖ!

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Гости же в ответ шокировали мюнхенцев. Неймар открылся под пас Ди Марии в центр, протащил мяч до штрафной и отдал передачу на её правую половину под удар Мбаппе – Килиан мощно выстрелил под ближнюю штангу, а мяч рикошетом от Нойера залетел в ворота. 0:1!

Разъяренная Бавария пошла вперед, заработала несколько стандартов и едва не забила на 9-й минуте в результате серии заблокированных ударов и отскока на Мюллера. Томас с минимального расстояния направил мяч в руки Навасу, а ПСЖ ответил вторым голом! Мбаппе получил передачу на ход, вошел в штрафную и выкатил пас под выстрел Дракслеру метров с 11-ти – Юлиан пробил точно под левую штангу! Взятие ворот отменили из-за офсайда у Килиана.

Впрочем, Матео Лаос играл не только за "красных". Уже через минуту мяч после удара Горецки с линии штрафной попал в Маркиньоса, а от него влетел в руку Данилу – придирчивый арбитр назначил бы пенальти, но испанец приказал играть дальше.

В середине первого тайма Бавария начала откровенно разрывать парижан, создавая момент за моментом. Так, на 19-й минуте Горецка замкнул подачу Киммиха со стандарта на линию вратарской – Навас спас ПСЖ! На 20-й Павар с правого края штрафной выстрелил под ближнюю штангу, но Кейлор парировал. На 27-й минуте Коман прошел Дагба на дриблинге и пробил с острого угла, однако удар накрыли. Подачу же с углового на дальней штанге едва не замкнул Шупо-Мотинг. Подопечные Почеттино вообще ничем не отвечали. Все шло к голу "рекордмайстера".

Впрочем, уже на 28-й ПСЖ удвоил преимущество в счете! Неймар подхватил вынос от Шупо-Мотинга и сразу загрузил мяч в штрафную из глубины, а Маркиньос, избежав офсайда, вышел один на один с Нойером – 0:2!

Правда, сразу после этого капитан парижан попросил замену из-за повреждения приводящей мышцы. Ганс-Дитер Флик, в свою очередь, неожиданно заменил Горецку на Дэвиса.

Уже на 31-й минуте ПСЖ мог довести счет до разгромного вследствие врывания Неймара в штрафную. Люка Эрнандес сбил его, но Матео Лаос не заметил нарушения правил. Видимо, бразильцу было очень обидно, ведь через шесть минут Бавария отквитала один гол усилиями Павара и Шупо-Мотинга – первый выполнил шикарный кросс, а второй головой отправил мяч под дальнюю штангу. 1:2!

Еще через пять минут после гола Ганс-Дитер Флик снял с игры Зюле, выпустив Боатенга. На 44-й минуте Жером мог сравнять счет, замкнув навес Киммиха со штрафного, однако в последний момент Диалло выбил мяч на угловой. В компенсированное время шанс "закамбэчить" получил Мюллер, который пробил головой с корнера – точно в руки Навасу! В конце концов, на перерыв команды отправились с преимуществом ПСЖ в счете.

В начале второго тайма Бавария продолжила душить ПСЖ, однако первый голевой момент создали именно парижане. На 52-й минуте Мбаппе отобрал мяч у Сане перед штрафной, ворвался внутрь и сумел сбросить сферу на Неймара – бразилец пробил в Нойера, а добивание от Мбаппе накрыли!

После этого мюнхенцы начали кромсать парижан: уже на 54-й Павар стрелял с правого края штрафной (Навас выручил), на 56-й Данилу в последний момент спас от верхового замыкания Шупо-Мотинга, а на 56-й Сане нанес удар с острого угла – выше ворот!

Французы огрызнулись на 58-й выходом Мбаппе один на один, но Килиан не смог переиграть Нойера, да еще и в офсайд залез. Бавария же через минуту дожала ПСЖ: Киммих навесил со стандарта на Мюллера, а тот головой направил мяч в дальний угол – 2:2! На 63-й же Томас мог и вперед вывести "красных", пробив в падении через себя, но точности удару не хватило.

Невероятно, но всего через пять минут гости снова вышли вперед! Мбаппе получил передачу от Ди Марии на ход по левому флангу, ворвался на край штрафной и плотно пробил из-под Боатенга в ближний угол – 2:3! Правда, уже на 69-й Шупо-Мотинг мог восстановить равновесие – попытка выстрелить пяткой метров с десяти была заблокирована, а вот при ударе с отскока мяч поймал Навас. Сразу после этого Почеттино снял с игры Ди Марию, бросив в бой Кина.

В следующие 15 минут команды взяли некоторую паузу в активности. Мюнхенцы продолжали владеть инициативой, однако за этот период они создали только шикарную комбинацию с выходом Шупо-Мотинга один на один – Эрик-Максим пробил прямо в Наваса, а лайнсмен еще и заметил у него офсайд. Парижане, в свою очередь, пытались подкараулить соперника на ошибке, однако попытки контратак у гостей не проходили. Только на 84-й минуте Дракслеру удалось перехватить мяч перед чужой штрафной площадкой, но последующий удар прошел над воротами.

После этого Бавария пошла на штурм. Уже на 85-й минуте хозяева могли сравнять счет: Сане ворвался на правый край штрафной, выкатил пас на Шупо-Мотинга, а тот сбросил сферу на линию под удар Алабе – мяч прошел рядом с левой стойкой! На 87-й Мюллеру дали пробить метров с десяти с разворота, но теперь сфера промелькнула в сантиметрах от правой стойки! На 90-й же немцы требовали пенальти вследствие попадания в руку Эрреры, но Матео Лаос последовательно отказался назначить его.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелую и несколько парадоксальную победу ПСЖ.

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