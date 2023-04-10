Защитник Арсенала Александр Зинченко не слишком доволен мировой с мерсисайдцами (2:2) в 30 туре АПЛ.

26-летний универсал провел на поле 88 минут. Именно после ошибки в обороне Ливерпуль сравнял ситуацию на табло, установив окончательный счет.

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После матча Александр был немногословен. "Не лучший день, но мы продолжаем. Спасибо за поддержку. Вместе до самого конца", – написал Зинченко в Instagram.

Напомним, Арсенал опережает Манчестер Сити на 6 очков на вершине АПЛ, но у бывшей команды украинца есть теоретические шансы выйти на первое место – у нее поединок в запасе и в конце апреля очная встреча с "канонирами"

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