Захисник Арсенала Олександр Зінченко не надто задоволений мировою з мерсисайдцями (2:2) у 30 турі АПЛ.

26-річний універсал провів на полі 88 хвилин. Саме після його помилки в обороні Ліверпуль зрівняв ситуацію на табло, встановивши остаточний рахунок.

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Після матчу Олександр був небагатослівним. "Не найкращий день, але ми продовжуємо. Дякуємо за підтримку. Разом до самого кінця", – написав Зінченко в Instagram.

Нагадаємо, Арсенал випереджає Манчестер Сіті на 6 очок на вершині АПЛ, але колишня команда українця має теоретичні шанси вийти на перше місце – у неї поєдинок у запасі та наприкінці квітня очна зустріч з "канонірами".

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