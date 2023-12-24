Ливерпуль – Арсенал: Артета объяснил, чего не хватает Зинченко и Ко для чемпионства
Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал результат матчу 18-го тура АПЛ против Ливерпуля.
"Мы хотели сыграть против команды, которая играет в такой атмосфере, как на Энфилде. То, что мы сделали, показывает, что мы можем выйти на любой стадион и играть так же. Когда Арсенал приезжал сюда в прошлом году, нам не хватало нескольких больших игроков, которые имеют решающее значение для того, чтобы иметь возможность играть против них. Сегодня у нас это было.
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Да, конечно, есть определенные вещи, которые мы должны улучшить. Особенно игры с прямыми конкурентами. Иногда результаты были слишком близкими. Но мы показали хороший уровень с топ-5 чемпионата. Это то, к чему мы должны стремиться", – цитирует Артету Goal.
Заметим, что Ливерпуль и Арсенал не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1. На гол Габриэла результативно ответил Салах еще в первом тайме.
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