"Мы хотели сыграть против команды, которая играет в такой атмосфере, как на Энфилде. То, что мы сделали, показывает, что мы можем выйти на любой стадион и играть так же. Когда Арсенал приезжал сюда в прошлом году, нам не хватало нескольких больших игроков, которые имеют решающее значение для того, чтобы иметь возможность играть против них. Сегодня у нас это было.

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Да, конечно, есть определенные вещи, которые мы должны улучшить. Особенно игры с прямыми конкурентами. Иногда результаты были слишком близкими. Но мы показали хороший уровень с топ-5 чемпионата. Это то, к чему мы должны стремиться", – цитирует Артету Goal.

Заметим, что Ливерпуль и Арсенал не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1. На гол Габриэла результативно ответил Салах еще в первом тайме.

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