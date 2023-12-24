"Ми хотіли зіграти проти команди, яка грає в такій атмосфері, як на Енфілді. Те, що ми зробили, показує, що ми можемо вийти на будь-який стадіон і грати так само. Коли Арсенал приїжджав сюди минулого року, нам не вистачало кількох великих гравців, які мають вирішальне значення для того, щоб мати можливість грати проти них. Сьогодні у нас це було.

Ліверпуль – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу лідерів АПЛ

Так, звичайно, є певні речі, які ми маємо покращити. Особливо ігри з прямими конкурентами. Іноді результати були занадто близькими. Але ми показали хороший рівень з топ-5 чемпіонату. Це те, до чого ми повинні прагнути", – цитує Артету Goal.

Зауважимо, що Ліверпуль та Арсенал не змогли виявити сильнішого, зігравши внічию 1:1. На гол Габріела результативно відповів Салах ще в першому таймі.

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