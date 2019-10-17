Ливерпуль 10 лет назад пропустил самый курьезный гол в истории АПЛ – ретро дня

В сети вспоминают эпический мяч, пропущенный Ливерпулем в поединке Премьер-лиги против Сандерленда в 2009 году. Автором гола стал Даррен Бент, но к взятию ворот причастен не только он.

За несколько мгновений до атаки "черных котов" один из фанатов Ливерпуля выбросил на поле пляжный мяч с гербом мерсисайдцев.

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В одном из эпизодов на ударной позиции оказался экс-форвард сборной Англии Бент и пробил в сторону ворот, а мяч, попав в своего красного "коллегу", полностью дезориентировал Глена Джонсона и Пепе Рейну и влетел в сетку. Этот гол стал единственным в матче и помог Сандерленду одержать неожиданную победу.

Позже пресса выяснила имя горе-болельщика – Каллум Кэмпбелл. Он начал получать угрозы в свой адрес от других фанатов Ливерпуля. Тем временем арбитр Майк Джонс был отстранен от матчей АПЛ, поскольку должен был остановить игру, как только на поле появился лишний предмет.

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