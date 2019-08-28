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Ровно 8 лет назад Манчестер Юнайтед уничтожил Арсенал со счетом 8:2 – ретро дня

14:01 78 Читати українською
Ровно 8 лет назад Манчестер Юнайтед уничтожил Арсенал со счетом 8:2 – ретро дня
Уэйн Руни и Андерсон / фото из соцсетей

28 августа 2011-го года состоялся поединок 3-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Арсеналом.

АПЛ-2011/12, 3 тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 8:2

Голы: Уэлбек, 22, Янг, 28, 90+1, Руни, 41, 64, 82, Нани, 67, Парк Джи Сун, 70 – Уолкот, 45+3, ван Перси, 74

Незабитый пенальти: ван Перси, 27

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Подопечные Алекса Фергюсона на своем поле нанесли Арсеналу одно из самых болезненных поражений в истории клуба. Столько "канониры" не пропускали с 1896 года, тогда им досталось от клуба Лафборо – 0:8. Интересно, что этот клуб не существует уже более 100 лет.

По итогам того сезона Манчестер Юнайтед набрал 89 очков, но не стал чемпионом, уступив Сити лишь по разнице мячей. Арсенал занял третье место.

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