Азартные игры в сети набирают все большую популярность в Украине. Это можно объяснить как легализацией сферы гемблинга в 2020 году, так и улучшением качества платформ для онлайн-игр. Среди игровых площадок одно из лидирующих мест занимает онлайн-казино Космолот.

Об этом факте говорят положительные отзывы о Cosmolot.ua, которые можно найти на тематических сайтах. В числе преимуществ компании часто называют быструю работу сайта и мобильного приложения, наличие эксклюзивных игр, а также надежную защиту данных. Если же говорить о минусах, то раньше одним из них был ограниченный выбор live-игр.

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Исправил ли Космолот ситуацию и в чем особенность таких игр, рассказываем далее.

Что такое live-игры

Данный тип игр отличается от классических слотов тем, что они проводятся в режиме онлайн с привлечением реальных дилеров. Платформа Космолот предложит вам:

- зайти на сайт или в мобильное приложение;

- перейти в раздел live-игр;

- выбрать подходящую игру;

- играть в режиме реального времени.

Что касается ассортимента таких игр, недостаточность которого часто ставилась в упрек Cosmolot, на первом этапе их действительно было не так много. Сегодня ситуация значительно улучшилась и гемблеры могут выбирать из почти 350 игр от разных провайдеров.

Какие виды live-игр есть на Космолот

В соответствующем разделе Cosmolot вы сможете найти три типа live-игр.

Блэкджек

Блэкджек – это одна из наиболее популярных в мире карточных игр, которая отличается быстрым розыгрышем и простыми правилами. В ней также есть свои стратегии, которые может освоить даже новичок.

Ее цель заключается в том, чтобы обыграть дилера при помощи набора определенной комбинации карт. Побеждает тот, кто наберет 21 очко или приближенное к нему число, но не больше.

Интересно, что на первых порах казино США приходилось стимулировать игроков внушительными бонусами, чтобы они выбирали блэкджек, сегодня же даже среди live-игр она пользуется огромным спросом.

Баккара

Баккара всегда считалась карточной игрой для аристократов, а ее цель – набрать как можно больше очков, используя ограниченное число карт. Сегодня в онлайн-казино в основном используется упрощенная версия, которая называется мини-баккара.

Игроку необходимо набрать 9 очков или близкое к этому число. У каждой карты есть свое значение в плане очков. При наборе 10 и более очков у игрока отнимается 10, остаток же считается финальным результатом.

У баккара также есть свои стратегии, благодаря которым игрок может улучшить шансы на выигрыш.

Рулетка

Также вы можете поиграть в классическую рулетку, в которой принимаются ставки на "черное", "красное" и "зеро". Пожалуй, эта игра наиболее известна благодаря множеству зарубежных фильмов и частому упоминанию в поп-культуре.

Важно! Не стоит рассматривать онлайн-казино как возможность заработать деньги. Это всего лишь развлечение, за которое вы платите определенную сумму.

Главным же преимуществом такого развлечения, которое отличает его от посещения аттракционов или похода в театр, является возможность получить приятный денежный бонус. Соблюдайте правила здорового азарта и ответственной игры.

Во что еще можно поиграть?

Также Космолот предлагает классические слоты: они находятся в разделах "новые","топ-слоты" и других категориях.

В первый раздел включены новые слоты, которые в будущем могут набрать популярность у гемблеров. Там вы найдете игры как от известных провайдеров, так и от компаний, которые только зашли на рынок со своими стартапами.

В разделе "топ-слоты" находятся настоящие бестселлеры, среди которых также есть эксклюзивные игры, разработанные специально для Cosmolot. Среди наиболее популярных игр стоит отметить Ultimate Hot, Hot Cosmolot, The Dog House Megaways, а также Cosmolot Bonanza.

Мнение от гемблеров о Cosmolot

Николай, 47 лет



Больше всего в Космолот нравится раздел с live-играми. Если честно, за все время игры на платформе слоты прокручивал от силы два-три раза, а вот поиграть в двадцать одну очень даже люблю. Хочу отметить быструю работу сайта, игры практически не провисают.

Марина, 28 лет



После рабочего дня люблю зайти в Cosmolot посоревноваться с дилером за победы в блэкджек и баккара. Мне нравится контролировать ситуацию, поэтому я с опаской отношусь к другим видам игр, в которых все зависит исключительно от удачи. Что касается Космолот, все организовано отлично. Если раньше live-игр было очень мало, то сегодня действительно есть из чего выбрать. Каких-либо проблем в платформе не заметила. Читайте правила и все будет хорошо.

Костя, 23 года



Играю в Cosmolot около года. За это время предпочтения поменялись. Если сначала любил немного расслабится за слотами, то сегодня предпочитают рулетку в разделе live. Отличная возможность поиграть в казино у себя дома. И главное, все легально.

В качестве вывода можно сказать, что один из немногих недостатков онлайн-казино Космолот, который назвали пользователи, то есть недостаточность выбора live-игр, успешно устранен.