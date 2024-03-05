Квалификация на женское континентальное первенство продлится с апреля по декабрь 2024 года. УЕФА решил ввести довольно необычный формат. Команды поделили на три лиги, согласно рейтингу. Для каждой лиги будет свой путь на Евро-2025.

Сборная Украины во второй раз разбила Болгарию в женской Лиге наций – "сине-желтые" официально избежали понижения в классе

В высшем дивизионе никто не вылетит после первого раунда. Первые две команды каждой группы (всего 8 сборных) напрямую попадут в финальный турнир, а остальные продолжат квалификацию. В стыковых матчах они сыграют против победителей и трех лучших вторых мест Лиги С. В финал квалификации пройдет 8 команд.

Совсем другая система в Лиге В, в которой будет играть сборная Украины. По итогам группового раунда квалификации предусмотрены стыковые матчи между победителями и двумя лучшими вторыми командами против двух других вторых мест и всех третьих команд. В финал квалификации пройдет 6 команд, которые вместе с восемью участниками отбора, о котором мы писали в предыдущем абзаце, разыграют последние 7 путевок на Евро-2025. Еще одно место гарантировано Швейцарии, которая будет принимать турнир.

Результаты жеребьевки Евро-2025 среди женщин:

Сборная Украины, как мы отмечали, будет выступать в Лиге В. Слепой жребий отправил "сине-желтых" в группу четыре, где нашим девушкам будут противостоять команды Хорватии, Косова и Уэльса.