toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА U-21 - ФИНЛЯНДИЯ U-21 ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Литва – Украина: команды определились с формой на матч отбора Евро-2020

13:04 132 Читати українською
Литва – Украина: команды определились с формой на матч отбора Евро-2020
Сборная Украины / УАФ

Стало известно, в каких комплектах форм сыграют сборные Литвы и Украины в матче отборочного цикла Евро-2020.

 

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что сборная Украины выйдет на матч отбора Евро-2020 против Литвы в синем комплекте формы.

Литва – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020

Хозяева сыграют в своей традиционной форме – желтые футболки и зеленые трусы. Поединок состоится сегодня, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что в текущей квалификации чемпионата Европы сборная Украины еще ни разу не играла в синей форме.

Литва – незручний суперник України, тренер-хуліган і жахи Шевченка: вони у 20 разів дешевші, але мають підступну зброю

blog_ava
Лев прокомментировал поражение сборной Германии в матче с Нидерландами
07:30
435
Теги
Украина Украина Литва Литва Литва - Украина Сборная Украины Футбольная форма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
57
мин
Литва
19:00
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук