Литва – Украина: команды определились с формой на матч отбора Евро-2020

Стало известно, в каких комплектах форм сыграют сборные Литвы и Украины в матче отборочного цикла Евро-2020.

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что сборная Украины выйдет на матч отбора Евро-2020 против Литвы в синем комплекте формы.

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Хозяева сыграют в своей традиционной форме – желтые футболки и зеленые трусы. Поединок состоится сегодня, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что в текущей квалификации чемпионата Европы сборная Украины еще ни разу не играла в синей форме.

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