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Литва – Україна: команди визначились з формою на матч відбору Євро-2020

13:00 297 Читать на русском
Литва – Україна: команди визначились з формою на матч відбору Євро-2020
Збірна України / УАФ

Стало відомо, в яких комплектах форм зіграють збірні Литви та України у матчі відбіркового циклу Євро-2020.

 

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України вийде на матч відбору Євро-2020 проти Литви у синьому комплекті форми.

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Господарі зіграють у своїй традиційній формі – жовті футболки та зелені труси. Поєдинок відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 19:00 за київським часом.

Варто зазначити, що у поточній кваліфікації чемпіонату Європи збірна України ще жодного разу не грала у синій формі.

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