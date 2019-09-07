Литва – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020

Сборная Украины встречается с национальной командой Литвы в рамках отбора к чемпионату Европы-2020. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Литва – Украина

7 сентября, 19:00, Вильнюс, ЛФФ Стадион

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Телетрансляция на каналах "Украина" и "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

На старт второй половины отборочного цикла к Евро-2020 литовцы и украинцы выходят на противоположных полюсах турнирной таблицы группы B. Подопечные Андрея Шевченко после удачного старта против португальцев на выезде (0:0) выдали серию из трех побед подряд с общим счетом 8:1 и закономерно возглавляют квинтет. Вместе с положительным результатом "сине-желтые" еще и демонстрируют действительно качественный футбол, вселяя надежду, что не только выполнят задание по выходу на первенство Европы, но и не будут там банальными статистами.

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Тем временем команда Литвы находится на дне турнирки, набрав лишь очко в трех стартовых матчах. Балтийцы могли надеяться на большее в двух дуэлях с Люксембургом, но на быстрый гол Федора Черных в гостях "красные львы" ответили мячами Баррейро и Жерсона. А вот в Вильнюсе будущий "динамовец" открыл счет – литовцы сравняли усилиями Арвидаса Новиковаса, но замахнуться на победу не могли, поскольку завершали игру вдевятером. В матче же с разъяренными сербами (балканцы как раз эпически проиграли украинцам 0:5 во Львове) шансов даже на ничью, похоже, не было еще до старта. "Белые орлы" забили трижды до перерыва, а во второй половине игры спокойно довели поединок до разгромной победы (4:1).

Вальдас Урбонас, возглавивший сборную Литвы всего за 10 дней до старта отбора, продолжает строить свою команду. В четырех матчах под его руководством литовцы попробовали три формации: 4-2-3-1 (поединки с Люксембургом), 4-4-1-1 (спарринг 0:0 с Азербайджаном) и что-то среднее между 5-4-1 и 3-6-1 (фиаско с Сербией). 51-летний специалист пытается привить национальной команде современный футбол с активным прессингом, попыткой контролировать мяч и высокой линией обороны. Но есть одна проблема: нынешнее поколение литовских игроков – одно из самых слабых в истории балтийской страны и, похоже, неспособно к такой игре.

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Местные сборники даже в чуть более сильном чемпионате Казахстана далеко не на первых ролях, а в более серьезных соревнованиях и подавно. Тот же Викинтас Сливка в нынешнем сезоне – только игрок ротации в шотландском Хиберниане. А главная надежда литовцев в атаке Федор Черных не смог закрепиться в московском Динамо, а в аренде за Оренбург сыграл всего 74 минуты. Звездный же, по местным меркам, Новиковас еще в начале августа травмировался и вслед за квалификацией Лиги Европы в составе варшавской Легии пропустит и матчи отбора к чемпионату Европы.

Украинская сборная должна на деле доказать свой статус фаворита и без лишней суеты привезти 3 очка из Литвы. К тому же, Андрей Шевченко получил приятную возможность лишний раз поразмыслить над тем, кого выставить в старте. При отсутствии Андрея Ярмоленко и Марлоса на правом фланге атаки в матче против Сербии классно себя проявил Виктор Цыганков. Теперь же он может выйти и слева вместо Евгения Коноплянки, пропустившего из-за поисков нового клуба всю предсезонную подготовку. А на единственную опцию на острие атаки два равных претендента – Роман Яремчук (6 голов в 8-ми стартовых матчах сезона) и Жуниор Мораес (5 мячей в 7-ми поединках).

Статистика противостояний

18.05.1993. Литва – Украина – 1:2 (ТМ)

07.09.1994. Украина – Литва – 0:2 (квалификация Евро-1996)

06.09.1995. Литва – Украина – 1:3 (квалификация Евро-1996)

13.08.1996. Украина – Литва – 5:2 (ТМ)

28.03.2007. Украина – Литва – 1:0 (квалификация Евро-2008)

17.11.2007. Литва – Украина – 2:0 (квалификация Евро-2008)

25.05.2010. Украина – Литва – 4:0 (ТМ)

18.11.2014. Украина – Литва – 0:0 (ТМ)

С литовцами сборная Украины встречается либо в контрольных поединках, либо в отборах к чемпионатам Европы. Третьего не дано. К тому же, в предыдущих случаях появление Литвы в группе "сине-желтых" знаменовало собой итоговую неудачу нашей сборной в квалификации. Украинцы обменялись победами с литовцами в отборах на Евро-96 и форум в Швейцарии и Австрии в 2008 году. Зато в товарищеских матчах Украина дважды разгромила литовцев. В последний раз соперники встречались в ноябре 2014 года. Поединок завершился "нулями", а из тогдашнего экспериментального состава до сих пор в сборной играют разве что Безус, Ярмоленко, Коноплянка и ныне травмированный Бойко.

На языке цифр

5067 зрителей вмещает домашняя арена литовской сборной ЛФФ Стадион

130-е место занимает Литва в актуальном рейтинге сборных ФИФА

18 официальных матчей литовцы не знают вкуса побед

9 побед одержала сборная Украины в последних 15-ти матчах

2 мяча забил нынешний наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко в спарринге команд в 2010 году

Кадровая ситуация

Травмированные: Новиковас, Вальскис – Бойко, Швед

Под вопросом: Коноплянка (Украина)

Ориентировочные составы на матч Литва – Украина

Литва: Зубас – Баравикас, Климавичюс, Палёнис, Вайткунас – Сливка, Воробйовас – Петравичюс, Голубицкас, Казлаускас – Черных

Украина: Пятов – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Малиновский, Степаненко – Ярмоленко, Зинченко, Цыганков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Ребята Андрея Шевченко обязаны вернуться со щитом из литовского вояжа. Потеря очков в Вильнюсе поставит под сомнение перспективы украинцев завоевать путевку на Евро в борьбе с португальцами и сербами. Да и подвиги в Лиссабоне и Львове окажутся бесполезными, если не одолеть литовцев. "Сине-желтым" придется ко двору гол в первые 20-25 минут. Он обязательно раскроет игру и позволит украинцам играть в свой футбол без давления результата. Синтетическое же поле на таком уровне не должно стать преградой для итогового успеха.

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