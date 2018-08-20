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Литовченко: Ни один футболист, который покинул Арсенал, не получил все ему причитающееся

21:51 25 Читати українською
Литовченко: Ни один футболист, который покинул Арсенал, не получил все ему причитающееся
Сергей Литовченко / Фото ФК Арсенал-Киев

Экс-тренер киевского Арсенала Сергей Литовченко рассказал, что всем игрокам, которые покинули клуб, не выплатили все деньги.

"Ни один футболист, который покинул киевский клуб, не получил все ему причитающееся. То есть, политика "канониров" такая – ты уходишь, значит на последнем месте в очереди. Сначала рассчитываются с игроками, которые на данный момент числятся в клубе, потом уже, если есть такая возможность, частично погашают долги по футболистами, которые разорвали контракт.

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На моей памяти, опять-таки, это пустые обещания. Мои слова подтвердят все игроки без исключения, которые ушли в этом сезоне", – рассказал Литовченко в интервью сайту FootBoom.

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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Сергей Литовченко Сергей Литовченко
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