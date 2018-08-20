Литовченко: Пирич целовал крестик и клялся детьми, что рассчитается со мной

Экс-наставник Арсенала-Киев Сергей Литовченко рассказал о обещания Ивицы Пирича рассчитаться с ним.

"С Пиричем мы встретились в отеле "Premier Palace" и разговор шел о финансовой компенсации. О том, что три месяца я не получаю заработную плату и самое смешное, что, когда команда вышла в Премьер-лигу, это произошло в мае, то даже за этот месяц мне ничего не выплатили. Президент Арсенала мне клятвенно пообещал, что все вопросы закроет, мол, дай мне два-три дня. Я согласился.

После этого Пирич куда-то пропал. Мой юрист вышел на связь с директором киевского клуба Александром Москаленко, и он ответил следующее: "Мне Пирич сказал дословно: мол, я встречался с Литовченко, все моменты с ним обсудили и нашли точки соприкосновения. Не переживай". После этого я стал искать разговора с Пиричем, но он все время переносил нашу встречу.

Литовченко: Назначение Раванелли наставником Арсенал-Киев было шоком для меня

Затем в WhatsApp обменивались голосовыми сообщениями. Я ему говорю: "Ивица, ты мне обещал. Клялся детьми. Целовал крест". Даже к этому доходило. Потому что я ему честно говорил в глаза, что не верю его обещаниям. Он доставал крестик, целовал его и клялся детьми. Уверял, что решит финансовый вопрос в течение недели. Когда этот срок истек – ничего не происходило. Я его снова набирал по телефону и в очередной раз слышал одни и те же обещания. С июня месяца слышу одно и то же", – цитирует Литовченко FootBoom.