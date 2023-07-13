"Львы" официально объявили о переходе Виктора Дьекереша из Ковентри. Новичок получил 5-летний контракт, футболку с номером 9 и клаусулу на 100 млн евро.

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По информации инсайдеров, Спортинг заплатил Ковентри 24 млн евро, что является новым трансферным рекордом лиссабонцев. В прошлом сезоне 25-летний швед стал вторым бомбардиром Чемпионшипа – 21 гол и 10 ассистов в 46 матчах. Ковентри дошел до финала плей-офф, но уступил Лутону.

Спортинг прошлый розыгрыш чемпионата Португалии завершил лишь четвёртым и будет выступать в Лиге Европы.

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