Атланта Юнайтед на своем официальном сайте объявила о подписании 37-летнего игрока.

Экс-звезда сборной Аргентины Д'Алессандро перебрался в Уругвай – в апреле ему стукнет 40

Предыдущие 5 сезонов Лисандро провел в составе родного Расинга. Нападающий хорошо известен в Европе по выступлениям в составе Порту и Лиона. Благодаря переходу в Атланту коллекция ветерана увеличилась до 4 частей мира – Южная Америка (Интернасьонал), Европа, Азия (Аль-Гарафа) и теперь Северная Америка.

Добавим, что в свое время Лисандро Лопес поиграл и за сборную Аргентины – 7 матчей и один гол.

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