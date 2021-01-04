39-летний хавбек стал игроком "трехцветных", сообщает официальный сайт клуба.

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Д'Алессандро покинул Интернасьонал после 12 лет выступлений в Порту-Алегри. Кроме второстепенных трофеев аргентинец приложился к триумфу бразильского гранда в Копа Либертадорес в 2010-м. В Монтевидео он перебрался в статусе свободного агента, заключив контракт до конца 2021 года.

Игровую карьеру Андрес Д'Алессандро начал еще в сезоне 1999/2000 в составе Ривер Плейт. Также он защищал цвета немецкого Вольфсбурга, Портсмута, Сарагосы и Сан Лоренсо. В составе сборной Аргентины "Пупс" победил на Олимпиаде-2004.

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