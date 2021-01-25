Лісандро Лопес підписав контракт з клубом МЛС – екс-форвард збірної Аргентини об'їздив півсвіту
Відомий нападник Лісандро Лопес продовжить кар'єру в Сполучених Штатах Америки.
Атланта Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосила про підписання 37-річного гравця.
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Попередні 5 сезонів Лісандро провів у складі рідного Расінга. Нападник добре відомий у Європі за виступами у складі Порту та Ліона. Завдяки переходу в Атланту колекція ветерана збільшилася до 4 частин світу – Південна Америка (Інтернасьйонал), Європа, Азія (Аль-Гарафа) і тепер Північна Америка.
Додамо, що свого часу Лісандро Лопес пограв і за збірну Аргентини – 7 матчів та один гол.
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