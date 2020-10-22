"Я однозначно выполнил свою работу в статусе наставника. Этого достаточно. Возможно, я мог бы быть полезен в других ролях, посмотрим. Но точно ничего не планирую до весны", – цитирует Липпи Goal.

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72-летний специалист тренировал ряд итальянских команд, но наибольший успех его ждал у руля Ювентуса. С туринцами Липпи 5 раз забирал золотые медали местного чемпионата, побеждал в Лиге чемпионов, трижды поднимал трофей Кубка Италии, а также становился триумфатором Межконтинентального Кубка и Суперкубка УЕФА.

Не стоит забывать и о победе Марчелло Липпи на ЧМ-2006 со сборной Италии, где в четвертьфинале "Скуадра Адзурра" разгромила Украину (3:0).

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