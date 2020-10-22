"Я однозначно виконав свою роботу у статусі наставника. Цього достатньо. Можливо, я міг би бути корисний у інших ролях, подивимося. Але точно нічого не планую до весни", – цитує Ліппі Goal.

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72-річний фахівець тренував низку італійських команд, але найбільший успіх він здобув біля керма Ювентуса. З туринцями Ліппі 5 разів здобував золоті медалі місцевого чемпіонату, перемагав у Лізі чемпіонів, тричі підіймав трофей Кубка Італії, а також ставав тріумфатором Міжконтинентального Кубка і Суперкубка УЄФА.

Не варто забувати і про перемогу Марчелло Ліппі на ЧС-2006 зі збірною Італії, де у чвертьфіналі "Скуадра Адзурра" розгромила Україну (3:0).

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