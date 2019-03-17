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Лион в зрелищном матче победил Монпелье, Ренн вырвал ничью с Бордо: 29-й тур Лиги 1, матчи воскресенья

20:52 13 Читати українською
Лион в зрелищном матче победил Монпелье, Ренн вырвал ничью с Бордо: 29-й тур Лиги 1, матчи воскресенья
Лион в зрелищном матче победил Монпелье / фото ФК Лион

Лион в родных стенах переиграл Монпелье, Реймс оказался сильнее Нанта, а Бордо и Ренн не смогли выявить сильнейшего.

 

Чемпионат Франции. Лига 1, 29-й тур

Лион – Монпелье – 3:2

Голы: Терьер, 12 Дембеле, 58, Ауар, 86 – Молле, 36, Камара, 90+1

Незабитый пенальти: Фекир, 71

Реймс – Нант – 1:0

Гол: Кудин, 59

Удаление: Гирротто, 89 (вторая желтая карточка)

Бордо – Ренн – 1:1

Голы: Каман, 59, Ньянг, 90+2

Лион в родных стенах переиграл Монпелье в результативном матче. Хозяева вышли вперед на 12-й минуте, однако Монпелье удалось восстановить паритет еще в первом тайме. После перерыва за Лион забили Дембеле и Ауар. гости ответили точным выстрелом Камара в компенсированное ко второму тайму время.

Реймс оказался сильнее Нанта. Поединок оказался не слишком щедрым на голевые возможности. Единственный гол во встрече оформил Кудин во втором тайме. В еще одном поединке игрового дня Ренн спасся от поражения в матче з Бордо. Хозяева вышли вперед во втором тайме усилиями Камана, однако гости сумели отыграться в компенсированное время. Ничью для Ренна добыл Ньянг.

Теги
Франция Бордо - Ренн Лион - Монпелье Реймс - Нант
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