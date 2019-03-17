Ліон у видовищному матчі переміг Монпельє, Ренн вирвав нічию з Бордо: 29-й тур Ліги 1, матчі неділі

Ліон у рідних стінах переграв Монпельє, Реймс виявився сильнішим за Нант, а Бордо та Ренн не змогли виявити сильнішого.

Чемпіонат Франції. Ліга 1, 29-й тур

Ліон – Монпельє – 3:2

Голи: Тер'єр, 12, Дембеле, 58, Ауар, 86 – Молле, 36, Камара, 90+1

Незабитий пенальті: Фекір, 71

Реймс – Нант – 1:0

Гол: Кудін, 59

Вилучення: Гірротто, 89 (друга жовта картка)

Бордо – Ренн – 1:1

Голи: Камано, 59, Ньянг, 90+2

Ліон у рідних стінах переграв Монпельє у результативному матчі. Господарі вийшли вперед на 12-й хвилині, однак Монпельє вдалося відновити паритет ще у першому таймі. По перерві за Ліон забили Дембеле та Ауар. гості відповіли точним пострілом Камари у компенсований до другого тайму час.

Реймс виявився сильнішим за Нант. Поєдинок виявився не надто щедрим на гольові нагоди. Єдиний гол у зустрічі оформив Кудін у другому таймі. В ще одному поєдинку ігрового дня Ренн врятувався від поразки у Бордо. Господарі вийшли вперед у другому таймі зусиллями Камано, однак гості зуміли відігратися у компенсований час. Нічию для Ренна здобув Ньянг.