Ліон у видовищному матчі переміг Монпельє, Ренн вирвав нічию з Бордо: 29-й тур Ліги 1, матчі неділі

Ліон у рідних стінах переграв Монпельє, Реймс виявився сильнішим за Нант, а Бордо та Ренн не змогли виявити сильнішого.
Чемпіонат Франції. Ліга 1, 29-й тур
Ліон – Монпельє – 3:2
Голи: Тер'єр, 12, Дембеле, 58, Ауар, 86 – Молле, 36, Камара, 90+1
Незабитий пенальті: Фекір, 71
Реймс – Нант – 1:0
Гол: Кудін, 59
Вилучення: Гірротто, 89 (друга жовта картка)
Бордо – Ренн – 1:1
Голи: Камано, 59, Ньянг, 90+2
Ліон у рідних стінах переграв Монпельє у результативному матчі. Господарі вийшли вперед на 12-й хвилині, однак Монпельє вдалося відновити паритет ще у першому таймі. По перерві за Ліон забили Дембеле та Ауар. гості відповіли точним пострілом Камари у компенсований до другого тайму час.
Реймс виявився сильнішим за Нант. Поєдинок виявився не надто щедрим на гольові нагоди. Єдиний гол у зустрічі оформив Кудін у другому таймі. В ще одному поєдинку ігрового дня Ренн врятувався від поразки у Бордо. Господарі вийшли вперед у другому таймі зусиллями Камано, однак гості зуміли відігратися у компенсований час. Нічию для Ренна здобув Ньянг.