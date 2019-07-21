Лион согласился продать Фекира в Бетис – о трансфере могут объявить уже завтра

Полузащитник Лиона Набиль Фекир договорился с руководством "ткачей" о своем трансфере в Бетис.

Лион согласился продать Набиля Фекира в Лион, передает RMC Sport.

Бетис договорился о переходе Фекира, – СМИ

По информации издания, полузащитник пройдет медобследование и подпишет контракт с Бетисом, а клубы согласуют цену трансфера до понедельника.

Добавим, что "вердибланкос" должны завершить переход француза, как только продадут полузащитника Джованни Ло Чельсо. На аргентинца претендуют Атлетико и Тоттенхэм.

Наставник Лиона надеется, что Фекир как можно быстрее покинет команду

В прошлом сезоне Набиль провел за Лион 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.