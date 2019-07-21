Ліон погодився продати Фекіра в Бетіс – про трансфер можуть оголосити вже завтра

Півзахисник Ліона Набіль Фекір домовився з керівництвом "ткачів" про свій трансфер в Бетіс.

Ліон погодився продати Набіля Фекіра в Ліон, передає RMC Sport.

Бетіс домовився щодо переходу Фекіра, – ЗМІ

За інформацією видання, півзахисник пройде медобстеження і підпише контракт з Бетісом, а клуби узгодять ціну трансферу до понеділка.

Додамо, що "вердібланкос" мають завершити перехід француза, як тільки продадуть півзахисника Джованні Ло Чельсо. На аргентинця претендують Атлетіко та Тоттенхем.

Наставник Ліона сподівається, що Фекір якнайшвидше покине команду

У минулому сезоні Набіль провів за Ліон 39 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав 9 гольових передач.