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Лион смирился с потерей Фекира

25 мая 17:52 146 Читати українською
Лион смирился с потерей Фекира
Набиль Фекир / Reuters

Руководство Лиона пообещало Набилю Фекиру, что отпустит его по окончании сезона.

Полузащитник Лиона может сменить команду в межсезонье.

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"Спасибо Набилю за все, что он нам дал, у нас есть соглашение, что мы можем его отпустить", – цитирует президента клуба Жана-Мишеля Ола Sky Sports. Действующий контракт 25-летнего хавбека с Лионом рассчитан еще на один год, поэтому французам стоит поспешить, чтобы получить за своего лидера хоть какие-то деньги.

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Прошлым летом Фекир был близок к переходу в Ливерпуль, но в итоге трансфер сорвался из-за травмы игрока.

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Трансферы Набиль Фекир Набиль Фекир Лион Лион Франция
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