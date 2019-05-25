Ліон змирився з втратою Фекіра

Керівництво Ліона пообіцяло Набілю Фекіру, що відпустить його після закінчення сезону.

Півзахисник Ліона може змінити команду в міжсезоння.

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"Дякую Набілю за все, що він нам дав, у нас є угода, що ми можемо його відпустити", – цитує президента клубу Жана-Мішеля Ола Sky Sports. Чинний контракт 25-річного хавбека з Ліоном розрахований ще на один рік, тому французам варто поспішити, щоб отримати за свого лідера хоч якісь гроші.

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Минулого літа Фекір був близький до переходу в Ліверпуль, але в підсумку трансфер зірвався через травму гравця.