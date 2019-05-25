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Ліон змирився з втратою Фекіра

25 травня 17:52 461 Читать на русском
Ліон змирився з втратою Фекіра
Набіль Фекір / Reuters

Керівництво Ліона пообіцяло Набілю Фекіру, що відпустить його після закінчення сезону.

Півзахисник Ліона може змінити команду в міжсезоння.

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"Дякую Набілю за все, що він нам дав, у нас є угода, що ми можемо його відпустити", – цитує президента клубу Жана-Мішеля Ола Sky Sports. Чинний контракт 25-річного хавбека з Ліоном розрахований ще на один рік, тому французам варто поспішити, щоб отримати за свого лідера хоч якісь гроші.

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Минулого літа Фекір був близький до переходу в Ліверпуль, але в підсумку трансфер зірвався через травму гравця.

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Теги
Трансфери Набіль Фекір Набіль Фекір Ліон Ліон Франція
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