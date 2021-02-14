Лига 1, 25 тур

Реймс – Ланс – 1:1

Голы: Зенели, 13 – Сотока, 61

Нереализованный пенальти: Какута, 45 (Л)

Лион – Монпелье – 1:2

Голы: Пакета, 45+1 – Саванье, 20, Ваги, 65

Ланс в гостях не смог дожать Реймс. "Кроваво-золотые" сенсационно претендуют на зону еврокубков, но мешает "синдром кота Леопольда" – уже третья ничья подряд. Быстрый пропущенный мяч не смутил подопечных Франка Эйза, которые должны были отыгрываться еще до перерыва. Воспитанник Челси Гаэль Какута не реализовал пенальти. Ситуацию исправил Сотока, однако для победы этого не хватило – 1:1.

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Лион в родных стенах умудрился проиграть середняку – Монпелье. Саванье шокировал "ткачей", замкнув роскошную подачу шведой от Делора. Лукас Пакета ответил перед свистком на перерыв, и победа Лиона казалась неизбежной. Реальность оказалась совсем иной. Ваги подкараулил ошибку Антони Лопеша, а Лион за полчаса не вырвал даже очка.

Поражение отбросило подопечных Руди Гарсии на третью строчку. ПСЖ внезапно стал лидером, ожидая воскресного матча Лилля.

Турнирная таблица чемпионата Франции