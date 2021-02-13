ПСЖ не позволил себе потерять драгоценные очки в борьбе за титул чемпиона Франции.

Лига 1, 25 тур

ПСЖ – Ницца – 2:1

Голы: Дракслер, 22, Кин, 76 – Рони Лопеш, 50

Отсутствие Неймара не помешало хозяевам уверенно провести первый тайм и выйти вперед усилиями Дракслера. Икарди с близкого расстояния попал в штангу, но немец удачно сыграл на добивании.

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ПСЖ несколько расслабленно вышел на вторую половину и почти сразу поплатился. Ницца удачно запрессинговала соперника возле штрафной, заставив Маркиньоса отдать неточную передачу. Рони Лопеш мощным ударом в ближнюю девятку не оставил шансов Навасу. Через 10 минут Гуири мог вывести "орлят" вперед, поэтому подопечным Почеттино пришлось включаться снова. Мбаппе и Паредес упустили хорошие возможности, но парижане таки забрали три очка. Икарди в полете сделал эффектную скидку на Мойзе Кина, который оформил окончательный счет – 2:1.

ПСЖ по крайней мере временно вернул себе место на вершине таблицы, но Лион и Лилль еще сыграют свои матчи. Теперь Почеттино следует готовиться к гостевой битве с Барселоной в Лиге чемпионов (16 февраля).

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