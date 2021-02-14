Ліга 1, 25 тур

Реймс – Ланс – 1:1

Голи: Зенелі, 13 – Сотока, 61

Нереалізований пенальті: Какута, 45 (Л)

Ліон – Монпельє – 1:2

Голи: Пакета, 45+1 – Саваньє, 20, Вагі, 65

Ланс у гостях не зміг дотиснути Реймс. "Криваво-золоті" сенсаційно претендують на зону єврокубків, але заважає "синдром кота Леопольда" – вже третя нічия поспіль. Швидкий пропущений м'яч не знітив підопічних Франка Ейза, які повинні були відігруватися ще до перерви. Вихованець Челсі Гаель Какута не реалізував пенальті. Ситуацію виправив Сотока, проте для перемоги цього забракло – 1:1.

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Ліон в рідних стінах примудрився програти середняку – Монпельє. Саваньє шокував "ткачів", замкнувши розкішну подачу шведою від Делора. Лукас Пакета відповів перед свистком на перерву, і перемога Ліона здавалася неминучою. Реальність виявилася зовсім іншою. Вагі підчатував помилку Антоні Лопеша, а Ліон за півгодини не вирвав навіть очка.

Поразка відкинула підопічних Руді Гарсії на третю сходинку. ПСЖ раптово став лідером, чекаючи недільного матчу Лілля.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції