Лион разгромил Страсбур и вернул себе лидерство в чемпионате Франции
Состоялись очередные матчи 24-го тура чемпионата Франции. Отчет читайте на "Футбол 24".
Франция, 24 тур
Лорьян – Реймс – 1:0
Гол: Абержель, 53
Лион – Страсбур – 3:0
Голы: Депай, 20, 68, Экамби, 30
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Лорьян открывал программу игрового дня домашним поединком против Реймса и сумел одержать минимальную победу. "Мерлузы" продлили беспроигрышную серию до четырех матчей и уже оторвались от зоны вылета на 3 очка.
Лион продолжает активно бороться за чемпионство. Победа на Страсбуром стала для "ткачей" четвертой подряд в рамках чемпионата. Сегодняшние три очка дались довольно легко – уже до перерыва хозяева владели преимуществом в два мяча. Во втором тайме Депай еще и дубль оформил. Теперь голландец занимает второе место в списке бомбардиров, уступая лишь Килиану Мбаппе.
В конце концов, победа принесла Лиону очередные три пункта. Сейчас команда Руди Гарсии имеет в своем активе 52 очка и хотя бы временно поднялась на первое место в турнирной таблице Лиги 1. Завтра Лилль может вернуть лидерство себе.
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