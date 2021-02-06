ПСЖ может потерять нападающего Неймара на матч 24 тура чемпионата Франции против Марселя.

Бразилец пропустил нынешнюю утреннюю тренировку из-за гастроэнтерита, сообщает официальный сайт клуба.

ПСЖ и Неймар договорились о продолжении сотрудничества

Врачи проведут детальное обследование и вынесут окончательный вердикт относительно участия Неймара в завтрашнем поединке с Марселем. В лазарете парижан также находятся Эррера, Навас, Диалло, Бернат и Дагба – они точно не сыграют.

Добавим, что Неймар провел 10 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Франции, отличился 6 голами и 4 ассистами. ПСЖ занимает третье место, уступая Лиллю и Лиону.

Андре Віллаш-Боаш: головний рок-н-рольник сезону, клоун чи здоровий у божевільні?