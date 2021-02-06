Неймар рискует пропустить топ-матч Лиги 1 из-за проблем с желудком
15:50 - Читати українською
ПСЖ может потерять нападающего Неймара на матч 24 тура чемпионата Франции против Марселя.
Бразилец пропустил нынешнюю утреннюю тренировку из-за гастроэнтерита, сообщает официальный сайт клуба.
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Врачи проведут детальное обследование и вынесут окончательный вердикт относительно участия Неймара в завтрашнем поединке с Марселем. В лазарете парижан также находятся Эррера, Навас, Диалло, Бернат и Дагба – они точно не сыграют.
Добавим, что Неймар провел 10 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Франции, отличился 6 голами и 4 ассистами. ПСЖ занимает третье место, уступая Лиллю и Лиону.
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