Франція, 24 тур

Лор'ян – Реймс – 1:0

Гол: Абержель, 53

Ліон – Страсбур – 3:0

Голи: Депай, 20, 68, Екамбі, 30

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Лор'ян відкривав програму ігрового дня домашнім поєдинком проти Реймса і зумів здобути мінімальну перемогу. "Мерлузи" продовжили безпрограшну серію до чотирьох матчів і вже відірвалися від зони вильоту на 3 очки.

Ліон продовжує активно боротися за чемпіонство. Перемога на Страсбуром стала для "ткачів" четвертою поспіль в рамках чемпіонату. Сьогоднішні три очки далися доволі легко – вже до перерви господарі володіли перевагою у два м'ячі. У другому таймі Депай ще й дубль оформив. Тепер нідерландець посідає друге місце у списку бомбардирів, поступаючись лише Кіліану Мбаппе.

Зрештою, перемога принесла Ліону чергові три пункти. Наразі команда Руді Гарсії має у своєму активі 52 очки і бодай тимчасово піднялася на перше місце в турнірній таблиці Ліги 1. Завтра Лілль матиме шанс повернути лідерство собі.

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