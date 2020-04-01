Месси выбрал 15 звезд будущего

Аргентинский форвард каталонской Барселоны Лионель Месси рассказал, кто из молодых футболистов, по его мнению, может стать суперзвездой в ближайшем будущем.

"Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) – защитник, который поражает, это будущее.

Кристиан Пулишич (Челси) – у него превосходный баланс и ловкость.

Мейсон Маунт (Челси) – наблюдал за его игрой, он может стать одним из лучших.

Фил Фоден (Манчестер Сити) – он будет делать удивительные вещи в игре. У него огромный талант.

Джейдон Санчо (Боруссия Д) – поражает его способность побеждать защитников.

Месси – легендарный революционер: великое издание эффектно иллюстрировало борьбу аргентинца с руководством Барселоны

Лука Йович (Реал) – волшебный игрок, делает невозможное возможным.

Кай Хаверц (Байер) – его самообладание перед воротами впечатляет, учитывая возраст.

Эдер Милитао (Реал) – феноменальный талант и яростный конкурент.

Усман Дембеле (Барселона) – у него пугающий темп тренировок.

Хуссем Ауар (Лион) – он всегда спокоен с мячом и обладает превосходной техникой.

Фрэнки де Йонг (Барселона) – один из самых ярких распасовщиков, которых я видел в его возрасте.

Килиан Мбаппе (ПСЖ) – он очень быстрый и умеет завершать атаки. Очень опасен.

Жоау Фелиш (Атлетико) – один из самых ярких молодых игроков в мире.

Йозуа Киммих (Бавария) – очень талантливый защитник, делает много передач.

Бенжамен Павар (Бавария) – классный защитник, может хорошо пробить", – цитирует Месси издание Give me Sport.

Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують