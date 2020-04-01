Месси выбрал 15 звезд будущего

Аргентинский форвард каталонской Барселоны Лионель Месси рассказал, кто из молодых футболистов, по его мнению, может стать суперзвездой в ближайшем будущем.
"Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) – защитник, который поражает, это будущее.
Кристиан Пулишич (Челси) – у него превосходный баланс и ловкость.
Мейсон Маунт (Челси) – наблюдал за его игрой, он может стать одним из лучших.
Фил Фоден (Манчестер Сити) – он будет делать удивительные вещи в игре. У него огромный талант.
Джейдон Санчо (Боруссия Д) – поражает его способность побеждать защитников.
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Лука Йович (Реал) – волшебный игрок, делает невозможное возможным.
Кай Хаверц (Байер) – его самообладание перед воротами впечатляет, учитывая возраст.
Эдер Милитао (Реал) – феноменальный талант и яростный конкурент.
Усман Дембеле (Барселона) – у него пугающий темп тренировок.
Хуссем Ауар (Лион) – он всегда спокоен с мячом и обладает превосходной техникой.
Фрэнки де Йонг (Барселона) – один из самых ярких распасовщиков, которых я видел в его возрасте.
Килиан Мбаппе (ПСЖ) – он очень быстрый и умеет завершать атаки. Очень опасен.
Жоау Фелиш (Атлетико) – один из самых ярких молодых игроков в мире.
Йозуа Киммих (Бавария) – очень талантливый защитник, делает много передач.
Бенжамен Павар (Бавария) – классный защитник, может хорошо пробить", – цитирует Месси издание Give me Sport.
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