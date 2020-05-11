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Ліон повісив цінник на Ауара – хавбек може опинитися в Манчестер Сіті

10:31 156 Читать на русском
Ліон повісив цінник на Ауара – хавбек може опинитися в Манчестер Сіті
Хуссем Ауар / AFP

Півзахисник французького Ліона Хуссем Ауар новий сезон може розпочати в складі англійського Манчестер Сіті.

"Ткачі" готові продати свого вихованця за 50 млн євро. Про це повідомляє Get French Football News із посиланням на L'Equipe.

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Дострокове завершення сезону в Лізі 1 змушує Ліон продавати лідерів, адже клуб не потрапив до єврокубків. Ауар може перейти до Манчестер Сіті вже на старті трансферного вікна. Виручені кошти "ткачі" збираються спрямувати на підписання нових виконавців.

У нинішньому сезоні Хуссем Ауар провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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