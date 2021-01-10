"Такая вероятность действительно существует, Мусса говорил со мной. Он думает, что сейчас самое время сменить команду, потому что он немного потерял мотивацию. Мы этого не предвидели, он мне очень нравится.

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Впрочем, удерживать кого-то, кто на самом деле не хочет интенсивно работать в течение следующих пяти месяцев – это не выход. Мы ведем переговоры с Атлетико. Думаю, что сам Мусса уже договорился с Атлетико", – приводит слова Жунинью GFFN.

Добавим, что сезон 2020/21 складывается для Дембеле очень посредственно – 16 матчей (в основном выходы на замену) и всего один гол.

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