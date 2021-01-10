"Така вірогідність справді існує, Мусса говорив зі мною. Він думає, що зараз саме час змінити команду, бо він трохи втратив мотивацію. Ми цього не передбачали, він мені дуже подобається.

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Втім, утримувати когось, хто насправді не хоче інтенсивно працювати протягом наступних п'яти місяців – це не вихід. Ми ведемо переговори з Атлетіко. Думаю, що сам Мусса вже домовився з Атлетіко", – наводить слова Жунінью GFFN.

Додамо, що сезон 2020/21 складається для Дембеле дуже посередньо – 16 матчів (здебільшого виходи на заміну) і всього один гол.

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