Лига 1, 16 тур

Тулуза – Лион – 2:3

Голы: Даллинга, 53, Сьерро, 59 (пен.) – Ляказетт, 33, Шерки, 77, О'Брайен, 81

Команды были соседями в середине турнирной таблицы. Лион выиграл первый тайм благодаря 13-му голу Александра Ляказетта в чемпионате. Впрочем, в дебюте второй половины Тулуза все перевернула в свою пользу за 6 минут.

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Решающим оказался выход на поле Райана Шерки. "Джокер" Лиона забил сам, а затем с углового подал на голову центрбеку О'Брайену – 2:3.

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