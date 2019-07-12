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Лион перехватил Андерсена в Манчестер Юнайтед

15:52 49 Читати українською
Лион перехватил Андерсена в Манчестер Юнайтед
Йоахим Андерсен / Фото ФК Лион

Датский защитник Йоахим Андерсен продолжит карьеру в Лионе.

Йоахим Андерсен отныне будет защищать цвета Лиона, сообщает официальный сайт клуба.

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Сампдория получила за 23-летнего датчанина 30 млн евро. О других условиях сделки не разглашается.

Ранее в СМИ главным претендентом на защитника сборной Дании называли Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне Серии А Андерсен провел 32 матча, в которых отметился одним ассистом. Сампдория финишировала на 9-й строчке турнирной таблицы.

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Теги
Трансферы Йоахим Андерсен Йоахим Андерсен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Сампдория Сампдория Лион Лион Франция
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