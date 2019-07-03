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Рома готова подписать Фекира, – СМИ

3 июля 23:11 45 Читати українською
Рома готова подписать Фекира, – СМИ
Набиль Фекир / AFP

Лидер французского Лиона Набиль Фекир может перебраться в итальянскую Серию А в летнее трансферное окно.

Рома готова побороться за лидера атак "ткачей", сообщает Tuttomercatoweb.

Милан хочет побороться за Фекира

"Волки" пока готовят предложение Лиону по Фекиру. В Риме игрок сборной Франции должна стать заменой Николо Дзаньоло, за которым охотятся Ювентус и Тоттенхэм. Руководство французского гранда уже повесило ценник на своего лидера – 30 млн евро. Такая доступная цена связана с тем, что контракт 25-летнего форварда завершает действие через год.

Отметим, что Набиль Фекир в сезоне 2018/19 провел в чемпионате Франции 29 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

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